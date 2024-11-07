Владимир Путин назвал важной проблему нехватки рабочих рук в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о проблеме нехватки кадров в стране. По его словам, это замедляет экономический рост России.

«У нас есть нехватка рабочих рук. И, конечно, нам для развития экономики нужны рабочие руки. Более того, отсутствие должного количества рабочих рук является на сегодняшний день одним из основных препятствий нашего экономического роста», - сообщил он.

Он привел в пример строительную сферу, в которой России не хватает 500-600 тысяч человек.

Ранее, отвечая на вопрос об искусственном интеллекте, президент РФ также упомянул проблему дефицита кадров. Он сказал, что в будущем технологии могут помочь решить этот вопрос.