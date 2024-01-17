Посол РФ в Болгарии напомнила о запрете Верховного суда на снос памятника «Алеша»

Война с памятником «Алеша» в болгарском Пловдиве является кощунственной и «против правил», потому что еще в 90-е годы Верховный суд республики запретил его сносить. Об этом заявила «Звезде» посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Разворачивающаяся в Болгарии война с памятниками сама по себе кощунственная и не имеет никаких оправданий. Это было предложение двух депутатов прозападной партии. Это не было поддержано, в том числе мэром. Мэр сказал, что "у нас много других важных дел, и такой вопрос может решать только народ"», - рассказала посол.

В результате мэр поручил комитетам финансово рассчитать, сколько будет стоить проведение референдума и возможен ли с технической стороны снос памятника. По мнению дипломата, это вопрос еще достаточно долгого времени. Однако она напомнила о подобных событиях в 90-е годы прошлого века.

«Хочу напомнить, что в 1996 году при очередной попытке поставить вопрос о сносе памятника Окружной суд запретил снос. Затем Верховный суд Болгарии постановил, что этот памятник сносить нельзя, поскольку это память о Второй мировой войне. Но, видите, с одной стороны, суд - высшая инстанция, с другой стороны - сейчас идет игра абсолютно без правил», - подчеркнула Митрофанова.

Дипломат отметила, что ей хочется напомнить всем тем, кто выступает за снос памятника, пытаясь аргументировать решение оккупацией Болгарии Советским Союзом, что именно во времена СССР республика была на 28-м месте в мире по уровню жизни.

«Если бы не Советская армия, если бы не Сталин и наши переговорщики, то это уже был бы не город Пловдив, а греческий город, от Болгарии осталась бы Софийская область и немного на север. Политэстеблишмент забывает о том, на чьей стороне они были во время второй мировой войны, что они были на стороне Гитлера, оккупировали северную Македонию и Грецию», - напомнила Митрофанова.

Дипломат резюмировала, что, по существу, освобождение Болгарии принесли собственные партизаны и Советская армия.

Ранее дочь бойца-прообраза памятника «Алеша» рассказала, что большинство болгар не хотят его сноса. Нелли Куйрукова с грустью напомнила, что за то, что болгары живут в мире, погибло очень много таких «Алеш».