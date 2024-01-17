Нелли Куйрукова, дочь красноармейца Алексея Скурлатова, который стал поррбразом памятника «Алеша», который собираются демонтировать в Болгарии, в беседе со «Звездой» возмутилась нарративом про советскую «оккупацию».

«За то, что болгары живут в мире, погибло столько "Алеш". Они дали им жизнь, Советский Союз помогал отстраивать города, помогал подниматься на ноги. Какие мы оккупанты?», - сказала Куйрукова.

Она добавила, что большая часть жителей Болгарии не желает сноса мемориала освободителям, и вообще в этой стране сильны пророссийские настроения. При этом настроенное против нашей страны меньшинство делает свое грязное дело.

Дочь Скурлатова добавила, что сам факт наличия более-менее спокойной жизни в Болгарии после 1945 года - заслуга освободителей.

Также Нелли Куйрукова продемонстрировала «Звезде» чемодан, забитый корреспонденцией, которая была направлена сотнями людей и организаций в адрес ее отца. Не забыли его и в самой Болгарии, наградив медалью почетного гражданина города Пловдива - но это была совсем другая эпоха.