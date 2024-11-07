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Путин напомнил, что Россия уже пресекала попытки достичь мирового господства

Российский лидер подчеркнул, что она продолжит делать это в будущем.
Анастасия Бобылева 2024-11-07 20:40:21
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин напомнил, что Россия уже не раз останавливала тех, кто хотел достичь мирового господства. Он добавил, что она продолжит делать это в будущем.

«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь», - заявил он.

По словам президента, если бы даже получилось избавиться от России, мир не стал бы лучше. Он назвал Украину одним из инструментов, с помощью которых оппоненты пытаются противостоять РФ, и отметил, что таким образом украинцев просто превращают в пушечное мясо.

Также во время выступления Путин заявил, что прежнее устройство мира ушло и что сейчас идет борьба за формирование нового. В этой борьбе противостоят друг другу разные принципы, на которых в дальнейшем будут строиться отношения между странами.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #власть
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