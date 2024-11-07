Путин напомнил, что Россия уже пресекала попытки достичь мирового господства

В ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин напомнил, что Россия уже не раз останавливала тех, кто хотел достичь мирового господства. Он добавил, что она продолжит делать это в будущем.

«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь», - заявил он.

По словам президента, если бы даже получилось избавиться от России, мир не стал бы лучше. Он назвал Украину одним из инструментов, с помощью которых оппоненты пытаются противостоять РФ, и отметил, что таким образом украинцев просто превращают в пушечное мясо.

Также во время выступления Путин заявил, что прежнее устройство мира ушло и что сейчас идет борьба за формирование нового. В этой борьбе противостоят друг другу разные принципы, на которых в дальнейшем будут строиться отношения между странами.