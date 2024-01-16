Путин заявил, что в Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон

Выдворение русских людей из стран Прибалтики затрагивает безопасность РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Русских людей выбрасывают просто за кордон. Это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», - сказал президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

Путин подчеркнул, что «они развязали войну», так как именно после госпереворота в 2014 году начались боевые действия на Донбассе.

«В 2014 году после госпереворота начались боевые действия на Донбассе. Они войну развязали. Вот это все привело к трагедии, которую мы наблюдаем сегодня», - сказал президент.

Ранее стало известно, что власти Латвии собираются депортировать из страны 72-летнюю россиянку, проживающую в городе Лиепаи. Основанием для высылки стало незнание латышского языка. Однако россиянка с детства является инвалидом по зрению.