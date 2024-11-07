Bloomberg: победа Трампа принесла $64 млрд богатейшим людям мира

Состояние входящих в десятку богатейших людей мира увеличилось после победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Денежный прирост составил $63,5 млрд. Об этом заявило издание Bloomberg.

По статистике, приведенной «Индексом миллиардеров» от Bloomberg, наибольшую выгоду получил глава Tesla Илон Маск, чей доход вырос на 10,1%. Кроме того, после выборов в США богаче стали основатель Amazon Джефф Безос и руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон.

Сообщается, что причиной резкого роста стало повышение цен на акции американских компаний на фоне ожидания после инаугурации нового президента США снижения налогов и смягчения финансового регулирования со стороны правительства.

Ранее глава компании Tesla Илон Маск обещал, что сократит расходы федерального бюджета США более чем на два триллиона долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.