МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 52 тысяч граждан оформили справки участника СВО за неделю

Эта неделя была первой в функционировании системы бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации.
2024-11-07 18:40:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что за первую неделю функционирования системы бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации справки об участии в СВО получили более 52 тысяч граждан нашей страны. 

В МО РФ напомнили, что систему запустили по инициативе министра обороны России Андрея Белоусова

В данный момент Военно-социальный центр Минобороны России собрал более 100 тысяч обращений, поданных через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также многофункциональные центры. 

Российское оборонное ведомство отметило, что в ряде случаев заявители получали отказ. Причинами стали неподтвержденные данные о родстве, ошибки в заполнении документов и отсутствие сведений об участии в спецоперации в подразделениях Минобороны России. 

«В целях уточнения баз данных, ВСЦ МО РФ ведет активную работу по совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия», - говорится в сообщении. 

Напомним, система бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации запущена с 1 ноября. Справку стало возможным заказать в электронном виде через портал «Госуслуги» или лично в любом многофункциональном центре. 

Единая форма справки позволит упростить оформление льгот и других мер соцподдержки всем категориям участников СВО на всей территории России. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #документы #госуслуги #многофункциональные центры #справки #участники СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 