Более 52 тысяч граждан оформили справки участника СВО за неделю

Минобороны России сообщило, что за первую неделю функционирования системы бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации справки об участии в СВО получили более 52 тысяч граждан нашей страны.

В МО РФ напомнили, что систему запустили по инициативе министра обороны России Андрея Белоусова.

В данный момент Военно-социальный центр Минобороны России собрал более 100 тысяч обращений, поданных через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также многофункциональные центры.

Российское оборонное ведомство отметило, что в ряде случаев заявители получали отказ. Причинами стали неподтвержденные данные о родстве, ошибки в заполнении документов и отсутствие сведений об участии в спецоперации в подразделениях Минобороны России.

«В целях уточнения баз данных, ВСЦ МО РФ ведет активную работу по совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия», - говорится в сообщении.

Напомним, система бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации запущена с 1 ноября. Справку стало возможным заказать в электронном виде через портал «Госуслуги» или лично в любом многофункциональном центре.

Единая форма справки позволит упростить оформление льгот и других мер соцподдержки всем категориям участников СВО на всей территории России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.