Белоусов обсудил с Цивилевой соцподдержку участников СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой социальную поддержку участников спецоперации. Об этом сообщает МО РФ.

В ходе встречи Белоусов напомнил о поручении российского президента Владимира Путина разобраться с вопросом соцподдержки бойцов, получивших тяжелые ранения. Особое внимание при этом следует обратить на тех, кто пережил ампутацию.

«Это, безусловно, очень важное направление. Я знаю, что вы совсем недавно посетили целый ряд военно-медицинских учреждений, в том числе госпиталь им. А.А. Вишневского, где находятся военнослужащие, получившие самые сложные ранения. Пожалуйста, хотел бы выслушать ваши предложения по выполнению поручения президента», - обратился он к Цивилевой.

Она рассказала, что на данный момент выплаты действительно не учитывают тяжесть ранения и все бойцы получают одинаковую сумму.

«Сегодня финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидизацию человека», - отметила Цивилева.

По ее словам, это создает ощущение искаженности, и врачи госпиталя Вишневского обратились с просьбой проработать индивидуальный подход к выплатам. Анна Цивилева предложила досконально изучить этот вопрос. В свою очередь Андрей Белоусов дал поручение в кратчайшие сроки разработать необходимые нормативно-правовые акты для взвешенного подхода к выплатам военнослужащим по ранению.

Ранее были опубликованы кадры визита Цивилевой в филиал госпиталя Вишневского. Она вручила отличившимся бойцам награды и поблагодарила их за мужество и героизм.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.