МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов обсудил с Цивилевой соцподдержку участников СВО

Андрей Белоусов подчеркнул, что социальная поддержка - очень важное направление деятельности МО РФ.
2024-11-05 18:50:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой социальную поддержку участников спецоперации. Об этом сообщает МО РФ. 

В ходе встречи Белоусов напомнил о поручении российского президента Владимира Путина разобраться с вопросом соцподдержки бойцов, получивших тяжелые ранения. Особое внимание при этом следует обратить на тех, кто пережил ампутацию.

«Это, безусловно, очень важное направление. Я знаю, что вы совсем недавно посетили целый ряд военно-медицинских учреждений, в том числе госпиталь им. А.А. Вишневского, где находятся военнослужащие, получившие самые сложные ранения. Пожалуйста, хотел бы выслушать ваши предложения по выполнению поручения президента», - обратился он к Цивилевой.

Она рассказала, что на данный момент выплаты действительно не учитывают тяжесть ранения и все бойцы получают одинаковую сумму.

«Сегодня финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидизацию человека», - отметила Цивилева.

По ее словам, это создает ощущение искаженности, и врачи госпиталя Вишневского обратились с просьбой проработать индивидуальный подход к выплатам. Анна Цивилева предложила досконально изучить этот вопрос. В свою очередь Андрей Белоусов дал поручение в кратчайшие сроки разработать необходимые нормативно-правовые акты для взвешенного подхода к выплатам военнослужащим по ранению.

Ранее были опубликованы кадры визита Цивилевой в филиал госпиталя Вишневского. Она вручила отличившимся бойцам награды и поблагодарила их за мужество и героизм.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Андрей Белоусов #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 