Американского киноактера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена, так как нашли в его багаже швейцарские незадекларированные люксовые часы бренда Audemars Piguet, сообщает немецкая газета Bild.

Сам Шварценеггер утверждает, что собирался продать часы на аукционе. Мероприятие должно состояться завтра на ужине перед официальным началом Всемирного климатического саммита в Кицбюэле.

Издание передает, что 76-летний актер находится в аэропорту уже несколько часов и допросы «потихоньку начинают действовать ему на нервы». Неизвестно, разрешит ли немецкая таможня провезти часы.

Компания изготовила аксессуар специально для Шварценеггера. Стоимость часов составляет примерно 20 тысяч евро.

Ранее в аэропорту Доминиканы был задержан известнейший испанский певец Хулио Иглесиас. Таможенники обнаружили в его сумке 40 килограммов фруктов, овощей и зелени, включая клубнику, сельдерей и шпинат.