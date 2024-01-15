Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за 40 кг еды в багаже

Известного испанского певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы после того, как в его багаже обнаружили 42 килограмма еды. По данным ABC News, Иглесиас собирался импортировать с Багамских Островов клубнику, малину, сельдерей, шпинат, свеклу и другие свежие продукты.

Власти Доминиканской Республики запрещают ввозить на свою территорию свежие продукты, а также обеспокоены обнаружением определенного вида насекомых. В связи с этим на границе усилены меры предосторожности.

Иглесиас и его попутчики после задержания пробыли в аэропорту несколько часов. К инциденту подключились власти республики, позже всех отпустили.

Испанский певец недавно отметил свое 80-летие. Он является самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем.

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