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Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за 40 кг еды в багаже

Хулио Иглесиас собирался привезти в Доминиканскую Республику 42 килограмма свежих ягод, овощей и зелени.
Елизавета Егорова 2024-01-15 18:45:01
© Фото: Atilano Garcia, Keystone Press Agency, Globallookpress

Известного испанского певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы после того, как в его багаже обнаружили 42 килограмма еды. По данным ABC News, Иглесиас собирался импортировать с Багамских Островов клубнику, малину, сельдерей, шпинат, свеклу и другие свежие продукты.

Власти Доминиканской Республики запрещают ввозить на свою территорию свежие продукты, а также обеспокоены обнаружением определенного вида насекомых. В связи с этим на границе усилены меры предосторожности.

Иглесиас и его попутчики после задержания пробыли в аэропорту несколько часов. К инциденту подключились власти республики, позже всех отпустили. 

Испанский певец недавно отметил свое 80-летие. Он является самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем.

Ранее российские таможенники поймали нарушителей, которые планировали незаконно вывезти из России двух редких африканских сервалов. Животные подпадают под действие Конвенции СИТЕС о видах под угрозой исчезновения. В Росприроднадзоре предположили, что котят хотели сбыть на «черном рынке».

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