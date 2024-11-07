ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинскую САУ «Богдана» в Курской области

ВС РФ ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Находящуюся в лесополосе установку выявила воздушная разведка одного из подразделений группировки войск «Север».

Ведомство показало кадры удара, снятые камерой дрона. На записи видно, как после точного попадания происходит детонация.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.