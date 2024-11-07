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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинскую САУ «Богдана» в Курской области

Объективный контроль уничтожения цели осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2024-11-07 17:53:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Находящуюся в лесополосе установку выявила воздушная разведка одного из подразделений группировки войск «Север».

Ведомство показало кадры удара, снятые камерой дрона. На записи видно, как после точного попадания происходит детонация.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #САУ #МО РФ #богдана
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