Военнослужащий заявил, что сбился со счета от числа уничтоженных Leopard

Операторы дронов «Ланцет» группировки войск «Запад» успешно поражают технику врага, в том числе западного производства. Почему противник как огня боится российских барражирующих боеприпасов, рассказала в своем сюжете наш корреспондент Юлия Бабакова.

Тщательно замаскированный танк у оператора БПЛА как на ладони. Получив точные координаты, «Ланцет» устремляется к цели. От барражирующего боеприпаса нет спасения. Он захватывает цель, сопровождает и уничтожает ее, рассказывает командир разведывательной ударной батареи с позывным Глобус.

«Поражение натовской техники идет каждый день. Уже сбились с количества уничтоженных "Леопардов", орудий М777. Каждый день по две-три единицы уничтожаем», - говорит Глобус.

Противник пытается создать аналоги «Ланцета», но безуспешно, говорят военнослужащие.

«Были применения у противника, но дрон не до конца доработан, поэтому в основном противник пользуется FPVшками», - поясняет Глобус.

«Ланцет» - надежный, простой в использовании и практичный. Серьезный урон врагу после удара гарантирован. Очень легкий, сделан из композитных материалов, благодаря чему увеличились дальность полета и время. Барражирующий боеприпас может нести осколочно-фугасные или кумулятивные боевые части, а новейшая система наведения позволяет фиксироваться на цели даже в условиях работы средств радиоэлектронного подавления.

«Враг душил нас, по РЭБу давил, выкатился на танке под прикрытием РЭБа, но танку не удалось уйти, потому что система имеет автоматический момент. То есть если мы захватились за него, то цель будет в любом случае уничтожена. Это один из уникальных случаев. Мы думали, что потеряли его, а он сделал свою работу», - делится начальник расчета БПЛА с позывным Лесник.

Подразделения группировки «Запад» на Купянском направлении ежедневно поражают назначенные цели, с каждым днем приближая победу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.