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Путин: задача гаишников не ловить кого-то, а обеспечить дорожную безопасность

Работу российских гаишников необходимо упорядочить «в соответствии со здравым смыслом и потребностями экономики», заявил президент.
Елизавета Егорова 2024-01-17 17:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудники ГИБДД в России в первую очередь должны не ловить нарушителей на дорогах, а обеспечивать безопасность. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Задача гаишников - не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», - заявил президент.

Путин подчеркнул, что работу гаишников необходимо упорядочить «в соответствии со здравым смыслом и потребностями экономики».

Ранее стало известно, что в нескольких российских регионах на трассах образовались многокилометровые пробки. Причиной транспортного коллапса стали обильные снегопады. В зоне непогоды оказались Татарстан, Башкирия и Волжский регион.

#в стране и мире #Владимир Путин #безопасность #ГИБДД #Дорожное движение
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