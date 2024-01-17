Обильные снегопады и метели парализовали движение в некоторых регионах РФ

Сильный снегопад и метель стали причиной транспортного коллапса сразу в нескольких российских регионах! На дорогах многокилометровые пробки, аварии. Люди часами, а то и сутками ждут возможности выбраться из заторов и снежного плена. Из-за непогоды перекрываются протяженные участки на федеральных трассах. Заснеженную обстановку изучил Игорь Лапик.

Участок трассы «М-12» в Татарстане превратился в настоящее снежное поле с непроходимыми сугробами. Попавшая в плен стихии легковушка беспомощно мигает «аварийкой». Спецтехника пробивает тоннель в снежном заносе, но с неба сыпет не прекращая.

Непогода разбушевалась на территории всего Волжского региона. Снегопад, метель и шквалистый ветер. Во многих местах на открытой местности возникли так называемые переметы. Широкие асфальтовые дороги вмиг превратились в сплошное снежное полотно. Люди, находившиеся в этот момент в пути, оказались блокированными на дороге.



Повсюду выстроились огромные пробки. Из-за сильного снегопада дороги перекрывают в Башкирии, Челябинской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской и других областях.

Там где еще хоть как-то можно проехать ситуацию осложняет практически нулевая видимость. Чтобы не оказаться в снежном плену, машины крадутся со скоростью пешеходов.

Снежный буран стал причиной десятков аварий. Поврежденные машины перегораживают проезжую часть и еще больше сковывают движение.

На борьбу со снежными заторами вышла вся имеющаяся в регионах техника. Развернуты пункты обогрева. Спасатели объезжают заметенные участки на снегоходах и оказывают необходимую помощь.

Многие жители сельской местности не смогли попасть на работу. Некоторые частные дома замело практически под крышу. Выйти на улицу сложно - не то что выехать из поселка.



Ради безопасности граждан выезд на загородные трассы из городов блокирован сотрудниками ГИБДД.



Водителей призывают временно воздержаться от поездок на личном транспорте. Синоптики сообщают что виной всему Атлантический циклон. Его пик еще впереди. И есть вероятность что ситуация может еще больше осложниться.