Политолог Макаркин: немецкие базы исчезнут из Польши при смене повестки

Новое правительство в Польше во главе с Дональдом Туском делает ставку на сближение с Германией, поэтому появилась идея о размещении немецких военных баз на территории страны. Однако на следующих выборах ситуация в стране может поменяться, заявил в разговоре со «Звездой» политолог, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Макаркин.

По мнению эксперта, если к власти придет партия «Право и справедливость», она может выступить против решений текущих властей, а немцам невыгодно размещать военный объект только до следующих выборов.

«Сейчас прошли выборы. Новое правительство. Премьер-министром стал Дональд Туск. Здесь уже ставка на сближение с Германией... Когда размещается какой-то военный объект, то обычно он размещается с расчетом, что он будет существовать не до следующих выборов... Не факт, что будет консенсус в самой Польше», - сказал Макаркин.

Кроме того, военные объекты на территории другой страны требуют значительного финансирования. Германия будет тщательно обдумывать это решение, тем более на фоне вероятной смены власти, подчеркнул политолог.

«От приглашения до реальных шагов есть дистанция... Сейчас это предложение будет внимательно обсуждаться, вообще, стоит ли, не стоит ли. Размещение войск на чужой территории - это вещь затратная», - заявил эксперт нашему телеканалу.

Что касается России, то для нашей страны немецкие военные базы в Польше могли бы иметь значение три-четыре года назад, когда еще существовали какие-то дипломатические отношение между государствами. Раньше можно было бы говорить об усилении напряженности, но сейчас же отношения заморожены.

«Для России это могло бы иметь значение года три-четыре назад. Говорили бы об усилении напряженности, о том, что это не способствует улучшению отношений. Но сейчас об улучшении отношений никто не говорит. Отношения фактически заморожены», - отметил Макаркин.

Ранее на возможное появление немецких баз в Польше отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что согласие Варшавы не останется без реакции Москвы.