МИД: согласие Польши разместить у себя войска ФРГ не останется без реакции РФ

Согласие Польши разместить на своей территории немецкие войска не останется без реакции Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна сообщил, что Варшава не против размещения в стране дополнительных германских военных подразделений.

«Такие шаги не останутся без соответствующей реакции с российской стороны», - сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала частью русофобского курса согласие польского руководства на появление в стране военных Германии. Захарова подчеркнула, что наращивание силового потенциала НАТО у российских границ и границ Белоруссии носит провокационный характер и ведет к деградации архитектуры европейской безопасности.