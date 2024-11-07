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Штурмовики отточили навыки владения оружием в тыловом районе зоны СВО

Перед выполнением боевых задач военнослужащие завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе.
2024-11-07 17:13:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» отработали навыки владения стрелковым оружием на полигоне в тыловом районе СВО. Кадры занятий публикует Министерство обороны России.

Тренировки прошли под руководством опытных инструкторов. В результате отработки упражнений до автоматизма оттачиваются практические навыки. На занятиях учитывается опыт, полученный в зоне специальной военной операции. Особое внимание уделяется стрельбе из различных положений.

На полигоне создали точные копии опорных пунктов, блиндажей, так называемых «лисьих нор». Военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, прикрывая друг друга при захвате опорных пунктов противника, в условиях равнинной и лесистой местности.

Занятия проводились как индивидуально, так и в составе двоек и троек. Военнослужащих обучают осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта. Одним из важных этапов подготовки стали занятия по ориентированию на местности, помогающие ориентироваться по карте независимо от времени суток.

Также военнослужащих учили оказывать первую помощь при ранении, останавливать кровотечение, накладывать бинт, жгут. Отрабатывалась эвакуация раненого с поля боя под обстрелом. Объясняли, как действовать в случае получения контузии.

В ведомстве сообщили, что после завершения полного курса обучения военнослужащие отправятся на линию боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #полигон #МО РФ #тренировки
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