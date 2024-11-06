Минобороны России показало работу штурмовиков группировки «Восток»

Министерство обороны России продемонстрировало видео с боевой работой подразделений группировки войск «Восток». Расчеты дронов дают командирам картину боя, сопровождая бойцов.

Управление боем ведется днем и ночью с замаскированного командного пункта. Видео с камер дронов в реальном времени транслируются на монитор, позволяя командованию оценивать обстановку и руководить действиями наших штурмовиков, помогая выполнять задачу максимально быстро и эффективно.

В ролике показано, как бойцы передвигаются по окопам и ведут огонь, а также водружают российский триколор на крышу одного из зданий. Также на записи демонстрируются кадры от первого лица - оснащенные камерой дроны-камикадзе летят в укрытия противника, а в момент удара запись обрывается.

В описании к кадрам сказано, что военнослужащие группировки «Восток» помогают мирным жителям в освобождаемых населенных пунктах, обеспечивают их водой, продуктами и предметами первой необходимости.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.