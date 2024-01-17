В Иванове воспитательница детсада заклеивала рот девочке и связывала ей руки

В Иванове 30-летнюю воспитательницу детского сада заподозрили в истязаниях детей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, она била руками двух девочек в возрасте трех лет из-за непослушания, а еще одной из воспитанниц заклеивала рот скотчем и связывала руки. Все это произошло под конец 2023 года - в ноябре и декабре.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Истязание малолетних». Следствие также проверит других сотрудников детского сада.

Ранее в жестоком отношении к воспитанникам заподозрили воспитателей школы для глухих детей в Якутии. Дети обвиняют педагога в побоях и унижении, а он в свою очередь заявляет о клевете. По мнению директора школы, дети стали орудием в руках взрослых. Коллеги же говорят о том, что школа пытается скрыть произошедшее.