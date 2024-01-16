В Якутии педагогов школы для глухих детей заподозрили в избиении воспитанников

Видеообращения помогли неслышащим детям стать услышанными. Сразу несколько учеников школы-интерната заявили об издевательствах со стороны одного из педагогов. Шумиху подняла воспитатель Валентина Федорова. По ее словам она первая кому дети решили все рассказать.

«"Меня била по голове, я стучалась, было темно", - первый день она мне так пожаловалась. Я вообще удивилась, потом пошла, потом вторую девочку я спросила, старшая девочка мне позвонила, пожаловалась мне. Сказала, меня там бьет, ругает, говорит, что плакала много», - рассказала воспитатель школы-интерната Валентина Федорова.

Валентина Федорова записала признания детей на видео. Обратилась в прокуратуру. Воспитателя поддержала еще одна ее коллега.

«Дети рассказали, что наносила побои несколько лет, когда учились в 1, 2, 3 классах. Сейчас руководство школы пытается скрыть факт жестокого обращения с детьми», - добавила учитель школы-интерната Мария Анисимова.

В этой школе учатся около 100 детей. Примерно 2/3 живут здесь круглосуточно. Конфликт, который сейчас происходит в этой школе не первый. После появления первых видео с признаниями еще весной прошлого года сразу несколько ведомств провели в интернате проверку.

«Ранее МВД проводили проверку, и информация не подтвердилась. Сейчас появились новые публикации в СМИ, обстоятельства будут у нас тщательно проверяться», - отметила первый заместитель министра образования и науки республики Саха Алевтина Аргунова.

В видео-признаниях речь о преподавателе Любови Прокопьевой. Сразу после проверок она уволилась и написала заявление в правоохранительные органы о клевете. По словам адвоката Прокопьевой, детей заставили оговорить его подзащитную.

«Уже общеизвестные факты, что девочек переснимали несколько раз на видео. Это уже общеизвестные факты, это имеется в материалах уголовного дела. Также имеется информация, что девочек не пустили на ужин. Ужинать будете потом, когда скажете, как надо», - рассказал адвокат Прокопьевой Сергей Сердюков.

Версии межличностного конфликта учителя и воспитателя придерживается и руководство учебного заведения. Здесь считают, что дети стали орудием в руках взрослых, которым доверяли.

«В содержательной части целью видео являлось оклеветать другого человека. Дети вместе с законными представителями приходили и давали показания», - добавила директор школы-интерната Оксана Винокурова.

По факту новых публикаций в интернате проводит проверку республиканский следственный комитет. По результатам проверки станет понятно в каком деле поставят точку - о клевете или об издевательствах над несовершеннолетними.