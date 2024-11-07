Ксения Шойгу рассказала о создании спортплощадок в новых регионах России

Новые уличные спортивные и детские площадки появятся в присоединенных российских регионах. Их возведением занимается фонд «Орион» при поддержке Минспорта. В Донецке уже появились специальные зоны для спорта и досуга - это детская площадка, а также площадки для воркаута и баскетбола. О новых объектах рассказала председатель попечительского совета фонда Ксения Шойгу.

«Первый проект, который разместился в Ворошиловском районе - это большая воркаут-площадка. Там есть и рукоходы, и вещи для того, чтобы функционально нагрузить абсолютно все части тела. Рядом, на набережной, разместилась детская площадка, где есть горки, качели и другая инфраструктура для детей. Ну и Ленинский район теперь может похвастаться баскетбольной площадкой с профессиональным покрытием», - поделилась она.

«Орион» продолжит возводить спортивную инфраструктуру на новых территориях при получении соответствующих запросов и заявок. Шойгу поблагодарила Минспорта и всех людей, задействованных в проекте. В свою очередь, жители Донецка, в котором уже открылись три новых площадки, по достоинству оценили спортивные объекты.

«Хорошее покрытие, хорошие щиты, кольца», - рассказал Даниил, студент Технического лицея Донецка.

«Орион» поддерживает жителей новых регионов России. Волонтеры фонда оказывают помощь в протезировании и социальной реабилитации как мирных жителей, так и участников спецоперации, содействуют восстановлению инфраструктуры. Попечительский совет «Ориона» возглавляет Ксения Шойгу. В него также входят актер Иван Охлобыстин, гроссмейстер Сергей Карякин, актер Дмитрий Певцов.