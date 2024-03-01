Ксения Шойгу вошла в состав попечительского совета фонда «Орион»

Президент Федерации триатлона России и общественный деятель Ксения Шойгу вошла в состав попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион». По ее словам, участники «Лиги героев» (крупнейший в стране организатор массовых спортивных мероприятий) давно помогают Донбассу.

«Спортивное сообщество – это большое братство. Нам стало известно о том, что где-то необходимо спортивное оборудование, где-то – ремонт, где-то необходимо купить форму или каким-то образом обеспечить работу тренеров, поэтому мы откликнулись», - сказала она.

Ксения Шойгу неоднократно лично приезжала в ДНР, чтобы доставить гуманитарный груз. В составе гумпомощи были детские подарки на Новый год, спортивное оборудование, стройматериалы, а также медикаменты и продукты питания.

Она отметила, что деятельность, которая уже выстроена на базе «Лиги героев», продолжится, однако теперь акцент будет на медицинской помощи и реабилитации.