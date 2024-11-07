Польша выстроит оборонные укрепления на границе с Россией и Белоруссией

В рамках программы «Восточный щит» Польша в течение ближайших дней начнет установку оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Отмечается, что оборонительные конструкции на границе будут включать в себя укрепления, затрудняющие мобильность войск предположительного противника, и железобетонные ежи. Также подготовят для этого местность.

Напомним, что 1 ноября премьер-министр Польши объявил строительство оборонительных сооружений под называнием «Восточный щит» на восточной границе с РФ и Белоруссией. Утверждается, что данная инфраструктура поможет противодействовать угрозам со стороны России и Белоруссии.