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Польша выстроит оборонные укрепления на границе с Россией и Белоруссией

По информации Минобороны Польши, оборонная конструкция будет включать в себя железобетонные ежи и укрепления, затрудняющие мобильность войск.
Таисия Кваша 2024-11-07 15:00:52
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

В рамках программы «Восточный щит» Польша в течение ближайших дней начнет установку оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Отмечается, что оборонительные конструкции на границе будут включать в себя укрепления, затрудняющие мобильность войск предположительного противника, и железобетонные ежи. Также подготовят для этого местность.

Напомним, что 1 ноября премьер-министр Польши объявил строительство оборонительных сооружений под называнием «Восточный щит» на восточной границе с РФ и Белоруссией. Утверждается, что данная инфраструктура поможет противодействовать угрозам со стороны России и Белоруссии.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Польша #граница #Восточный щит
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