«Руки прочь от Алеши!»: жители Пловдива встали на защиту памятника

Жители болгарского города Пловдив встали на защиту памятнику советскому солдату-освободителю «Алеша». В городе начались протесты из-за планов властей снести монумент.

Митинг проходит у здания местного городского совета, где и должно пройти обсуждение идеи сноса. Протестующие принесли с собой плакаты с лозунгами «Новые фашисты», «Нет войне с историей» и «Руки прочь от Алеши!» Акцию возглавил вице-спикер парламента и его сторонники-социалисты.

Напомним, депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» предложили до конца 2024 года перенести монумент с холма Освободителей в Музей социалистического искусства в Софии. По их мнению, мемориал морально устарел, его необходимо сделать более привлекательным.

Депутат Государственной думы России Ольга Германова заявляла, что демонтаж «Алеши» в Болгарии равносилен его разрушению. Она отметила, что для России горько, что в странах Европы пошла тенденция на демонтаж советским и российским освободителям.