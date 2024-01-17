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Украинский дрон-камикадзе повредил домовладение в Курской области

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что никто из жителей не пострадал, а собственнику будет оказана помощь в ремонте.
Тимур Шерзад 2024-01-17 15:06:01
© Фото: Telegram Роман Старовойт

Дрон-камикадзе, запущенный с Украины, повредил домовладение в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Тelegram-канале. 

Он уточнил, что речь идет о селе Свердликово в Суджанском районе. Осколки от взрыва посекли фасад жилого помещения, выбили окна и повредили легковой автомобиль. 

Старовойт подчеркнул, что власти обязательно окажут собственнику помощь в ремонте. 

Ранее сообщалось, что жители села в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.

#в стране и мире #Курская область #роман старовойт #дрон-камикадзе
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