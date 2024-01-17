Украинский дрон-камикадзе повредил домовладение в Курской области

Дрон-камикадзе, запущенный с Украины, повредил домовладение в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Тelegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о селе Свердликово в Суджанском районе. Осколки от взрыва посекли фасад жилого помещения, выбили окна и повредили легковой автомобиль.

Старовойт подчеркнул, что власти обязательно окажут собственнику помощь в ремонте.

Ранее сообщалось, что жители села в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.