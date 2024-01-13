«Солнцепеки» превратили в пепел опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений РХБЗ группировки войск «Восток» уничтожили несколько опорных пунктов украинских националистов в районе села Новомихайловка на Южно-Донецком направлении спецоперации. Укрыться от удара «Солнцепека» невозможно ни в окопах, ни за толстыми бетонными стенами.
При взрыве термобарического снаряда температура вокруг достигает нескольких тысяч градусов, а в сочетании с огромным давлением, этот жар испепеляет живую силу и технику противника.
«Самое главное - точность попаданий. Нужно быстро навестись и свернуться. Этому быстро учишься, просто надо вникнуть. Ну и иметь опыт. На этой машине я с 17-го года работаю наводчиком-оператором, она показывает себя хорошо. В коллективе всегда должна быть сплоченность. Мы с командиром понимаем друг друга с полуслова», - рассказал наводчик-оператор ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Ефим».
Удары ТОС-1А «Солнцепек» стали неотъемлемой частью боевой работы на Южно-Донецком направлении. Практически ежедневно боевые расчеты этих машин поражают два-три опорных пункта и живую силу ВСУ.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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