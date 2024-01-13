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«Солнцепеки» превратили в пепел опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Тяжелые огнеметные системы ведут огонь термобарическими снарядами, которые при разрыве создают облако огня, уничтожающее живую силу и технику врага.
2024-01-13 07:39:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений РХБЗ группировки войск «Восток» уничтожили несколько опорных пунктов украинских националистов в районе села Новомихайловка на Южно-Донецком направлении спецоперации. Укрыться от удара «Солнцепека» невозможно ни в окопах, ни за толстыми бетонными стенами.  

При взрыве термобарического снаряда температура вокруг достигает нескольких тысяч градусов, а в сочетании с огромным давлением, этот жар испепеляет живую силу и технику противника.

«Самое главное - точность попаданий. Нужно быстро навестись и свернуться. Этому быстро учишься, просто надо вникнуть. Ну и иметь опыт. На этой машине я с 17-го года работаю наводчиком-оператором, она показывает себя хорошо. В коллективе всегда должна быть сплоченность. Мы с командиром понимаем друг друга с полуслова», - рассказал наводчик-оператор ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Ефим».

Удары ТОС-1А «Солнцепек» стали неотъемлемой частью боевой работы на Южно-Донецком направлении. Практически ежедневно боевые расчеты этих машин поражают два-три опорных пункта и живую силу ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #тос-1а «солнцепек» #СВО #Южно-Донецкое направление
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