«Солнцепеки» превратили в пепел опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений РХБЗ группировки войск «Восток» уничтожили несколько опорных пунктов украинских националистов в районе села Новомихайловка на Южно-Донецком направлении спецоперации. Укрыться от удара «Солнцепека» невозможно ни в окопах, ни за толстыми бетонными стенами.

При взрыве термобарического снаряда температура вокруг достигает нескольких тысяч градусов, а в сочетании с огромным давлением, этот жар испепеляет живую силу и технику противника.

«Самое главное - точность попаданий. Нужно быстро навестись и свернуться. Этому быстро учишься, просто надо вникнуть. Ну и иметь опыт. На этой машине я с 17-го года работаю наводчиком-оператором, она показывает себя хорошо. В коллективе всегда должна быть сплоченность. Мы с командиром понимаем друг друга с полуслова», - рассказал наводчик-оператор ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Ефим».

Удары ТОС-1А «Солнцепек» стали неотъемлемой частью боевой работы на Южно-Донецком направлении. Практически ежедневно боевые расчеты этих машин поражают два-три опорных пункта и живую силу ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.