Водителям рекомендовали 17-18 января отложить дальние поездки по М-12

Руководство «Автодора» обратилось к водителям с просьбой отложить на день-два поездки по трассе «Восток» из-за сильных снегопадов. Предупреждение о сложных дорожных условиях опубликовано в Telegram-канале компании.

«Просим всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты», - говорится в сообщении.

Просьба касается прежде всего недавно построенной трассы М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань.

«Днем в среду, 17 января, сильный снегопад на М-12 "Восток" на территории Татарстана, по прогнозу, продлится до 14 часов», - уточнили в «Автодоре».

Из-за сильных снегопадов ожидаются сложности в организации движения в Ростовской области и Краснодарском крае, где сегодня прогнозируют ледяной дождь.

По данным синоптиков, 18 января ухудшение погоды затронет все российские регионы из-за метелей и повышения температуры до нулевой отметки.

«Эпицентром станет Московская область. Снег, по прогнозу, начнется ближе к четвергу, 18 января», - отметили в «Автодоре».

Сложности с проездом коснутся завтра федеральных трасс М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», ЦКАД, а также М-4 «Дон» на участке от Москвы до Воронежа и М-11 «Нева» на отрезке от Москвы до Твери.

Ранее сообщалось, что сегодня из-за снегопада временно остановили движение на участке М-12 «Восток» от Канаша до Шали.