«Ъ»: в РФ внедрят оценку компетенций IT-специалистов на «Госуслугах»

В России ведется разработка системы подтверждения навыков IT-специалистов. Предполагается, что она будет интегрирована с «Госуслугами». Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, над проектом работает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Не исключено, что партнером ведомства станет один из сервисов по подбору персонала.

Отмечается, что Минцифры уже обсуждало похожую инициативу в 2023 году.

Напомним, ранее в беседе с телеканалом «Звезда» директор по развитию кадрового агентства Роман Крестьянинов предположил, что в связи с развитием современных технологий и искусственного интеллекта в ближайшее время на рынке труда снизится потребность в IT-специалистах.