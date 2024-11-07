МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ъ»: в РФ внедрят оценку компетенций IT-специалистов на «Госуслугах»

Над проектом системы работает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Сергей Лебедев 2024-11-07 14:29:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России ведется разработка системы подтверждения навыков IT-специалистов. Предполагается, что она будет интегрирована с «Госуслугами». Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, над проектом работает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Не исключено, что партнером ведомства станет один из сервисов по подбору персонала.

Отмечается, что Минцифры уже обсуждало похожую инициативу в 2023 году.

Напомним, ранее в беседе с телеканалом «Звезда» директор по развитию кадрового агентства Роман Крестьянинов предположил, что в связи с развитием современных технологий и искусственного интеллекта в ближайшее время на рынке труда снизится потребность в IT-специалистах.

#в стране и мире #проект #система #госуслуги #минцифры #IT-специалисты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 