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Минфин сообщил, что счет в евро в ФНБ обнулен

Теперь фонд располагает только рублями, золотом и юанями.
Никита Черненко 2024-01-17 13:59:01
© Фото: Hannes P Albert, dpa, Globallookpress

На счете средств Фонда национального благосостояния в Банке России в евро сформировался нулевой остаток по итогам 2023 года. Информацию опубликовало Министерство финансов России в своем Telegram-канале.

В конце 2023 года Минфин направил 2,9 триллиона рублей ФНБ на восполнение дефицита федерального бюджета, а также инвестировал 700 миллиардов рублей фонда в разрешенные финансовые активы. Всего объем фонда сократился на 1,5 триллиона рублей.

«По состоянию на 1 января 2024 года объем ФНБ составил 11,965 триллиона рублей, или 8,0% ВВП, что эквивалентно сумме в 133,4 миллиарда долларов США», - сообщили в Минфине.

Сейчас на отдельных счетах ФНБ в Банке России размещено 227,33 миллиарда юаней, 358,96 т золота в обезличенной форме и 1,514 миллиарда рублей.

Ранее в Минфине сообщили о планировании первого этапа обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами, который может начаться в январе и продлиться до конца 2024 года. Министерство предполагает обменивать активы стоимостью до 100 тысяч рублей на одного инвестора.

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