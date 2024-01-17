Момент мощного взрыва на заводе в Шахтах попал на камеры

Количество пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до девяти человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», - написал в своем Telegram-канале глава области.

Голубев уточнил, что одному оказана медицинская помощь на месте, у трех человек имеются ожоги, у еще пяти - травмы различной степени. Представители Министерства здравоохранения региона выехали в Шахты.

Момент взрыва на полиэфирном заводе попал на видео.

Немногим ранее появилась информация, что в Ростовской области горит шахтинский завод, где производят полиэфирное волокно. В МЧС России сообщили, что возгорание произошло в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.