На Красной площади открылась выставка в память о параде 1941 года

Выставка в честь 83-й годовщины военного парада, после которого красноармейцы уходили на передовую, открылась на Красной площади. Интерактивный музей будет работать с 7 по 10 ноября. В центре Москвы побывал наш корреспондент Андрей Лазарев.

Особое внимание зрителей приковывает военная техника времен войны, в том числе истребитель МиГ-3 в зимней, белой раскраске. Эти самолеты помогали защищать небо над столицей в тяжелые месяцы осени 1941 года.

На главной площади страны представлены гаубицы М-30 калибра 122 миллиметра, а также средние и легкие танки, в том числе Т-34. Реконструкторы в военной форме тех лет подробно рассказывают желающим о характеристиках вооружения и техники.

Также установлены интерактивные экраны, на которых можно увидеть, как жила Москва в начале войны, как осуществлялась борьба жителей столицы за свободу и независимость Отечества, реконструкцию парада 1941 года. Пройдут театрализованные представления. На большом экране покажут реконструированный парад 1941 года, а в инсталляции кинотеатра «Художественный» - исторические фильмы о войне.

Огромное количество гостей, сотни человек, многие с детьми, приходят посмотреть на музей под открытым небом. На Красную площадь приезжают в том числе и гости столицы из-за рубежа. Вся экспозиция показывает, что Москва осенью 1941 года жила и боролась. Посетить музей под открытым небом можно в любой из четырех дней - с 7 по 10 ноября 2024 года с 10.00 до 22.00. Вход свободный.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.