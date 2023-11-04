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Перед Кремлем выстроилась военная техника к выставке в честь парада 1941 года

Елизавета Кондрикова
18:41 04.11.2023
Выставка под открытым небом пройдет с 5 по 7 ноября в Москве на Красной площади.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве на Красной площади проходит подготовка к выставке в честь годовщины исторического парада 1941 года: в ряды выстраивается военная техника времен Великой Отечественной войны. Ознакомиться с разными видами военной техники можно с 5 по 7 ноября.

Музей под открытым небом откроется в столице к 82-ой годовщине со дня проведения легендарного военного парада 7 ноября 1941 года. Можно будет не только увидеть легендарные «полуторки» и другие машины времен войны, но узнать историю начала Великой Отечественной.

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