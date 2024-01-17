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В Подмосковье задержали таксиста, который час не выпускал девушку из машины

СКР подключился к расследованию инцидента в подмосковной Электростали.
Ирина Елагина 2024-01-17 13:37:01
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Следователи СКР подключились к расследованию инцидента в подмосковной Электростали, где в минувшую субботу таксист около часа не выпускал из машины несовершеннолетнюю пассажирку. Как пояснили в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбудили по информации, появившейся в соцсети.

По предварительным сведениям, 13 января водитель такси, гражданин Республики Киргизия, принял заказ и повез девочку-подростка из Ногинска в Электросталь.

«Он удерживал ее в салоне машины, ограничив в передвижении и лишив ее свободы на какой-то промежуток времени, заблокировав двери», - уточнили в СКР.

Полиция нашла подозреваемого, водителя задержали, сейчас идет допрос. В СКР отметили, что таксисту инкриминируют незаконное лишение свободы несовершеннолетней (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Ранее сообщалось, что этой криминальной историей заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин и взял ход расследования под личный контроль.

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