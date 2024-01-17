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СК РФ начал проверку по факту насильственного удерживания девушки таксистом

Водитель такси в течение часа насильно удерживал несовершеннолетнюю девушку в машине.
Анастасия Бобылева 2024-01-17 04:21:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Следственный комитет начал проверку в связи с насильственным удерживанием несовершеннолетней девушки в автомобиле такси. Водитель около часа не выпускал 17-летнюю пассажирку из салона.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», - цитирует сообщение СК 360.

Девушка взяла такси, чтобы добраться из Ногинска в Электросталь. По имеющимся данным, таксист заблокировал двери и не выпускал ее.

Дело находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Его будут информировать о ходе следствия и об обстоятельствах дела. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с произошедшим.

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