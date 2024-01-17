Песков заявил, что вопрос амнистии некоторых осужденных женщин на повестке дня

В Кремле прорабатывают возможность амнистировать некоторых осужденных женщин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета», - сообщил Дмитрий Песков РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что власти прорабатывают методы и изыскивают юридические формы для решения этого вопроса.

Вопрос об амнистии осужденных за ненасильственные преступления женщин был поднят на встрече президента с членами Совета по правам человека в прошлом году. Российский лидер тогда заявил, что необходимо подготовить и принять решения по этому вопросу.