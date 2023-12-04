В стране и мире Путин допустил амнистию для ряда осужденных женщин Игнат Далакян Глава государства ответил на вопросы членов СПЧ на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. «Думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», - сказал глава государства на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Ранее Владимир Путин заявил, что мигранты в России должны уважать местные законы и традиции. По словам главы государства, в стране должен соблюдаться этнокультурный баланс. Экспертное мнение и аналитика