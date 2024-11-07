МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные прошли маршем по Самаре в память о параде 7 ноября 1941 года

Помимо военнослужащих, в параде участвовали будущие защитники Отечества. Вдохновляющую речь произнесла статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.
2024-11-07 15:37:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретерь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева произнесла вдохновляющую речь в Самаре. Она прибыла для участия в военном параде в честь событий 7 ноября 1941 года, когда красноармейцы прошли по Куйбышеву перед тем, как отправиться на фронт.

Тот парад, как отметила Цивилева, как и парады в Москве и Воронеже, которые прошли 7 ноября, демонстрировали мужество и несгибаемую волю, веру в победу и единение народа. 

«Каждый ваш шаг откликается эхом в истории», - обратилась она к участникам парада памяти. 

Анна Цивилева добавила, что парад памяти - это пример преемствености поколений, защитников Родины. Она подчеркнула, что долг ныне живущих - сохранить эту память. 

Цивилева сообщила, что в параде принимают участие не только участники специальной военной операции, но и будущие защитники Отечества - курсанты, кадеты, суворовцы и нахимовцы.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с Анной Цивилевой соцподдержку участников спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#парад #армия #самара #7 ноября #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 