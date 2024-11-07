Военные прошли маршем по Самаре в память о параде 7 ноября 1941 года

Статс-секретерь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева произнесла вдохновляющую речь в Самаре. Она прибыла для участия в военном параде в честь событий 7 ноября 1941 года, когда красноармейцы прошли по Куйбышеву перед тем, как отправиться на фронт.

Тот парад, как отметила Цивилева, как и парады в Москве и Воронеже, которые прошли 7 ноября, демонстрировали мужество и несгибаемую волю, веру в победу и единение народа.

«Каждый ваш шаг откликается эхом в истории», - обратилась она к участникам парада памяти.

Анна Цивилева добавила, что парад памяти - это пример преемствености поколений, защитников Родины. Она подчеркнула, что долг ныне живущих - сохранить эту память.

Цивилева сообщила, что в параде принимают участие не только участники специальной военной операции, но и будущие защитники Отечества - курсанты, кадеты, суворовцы и нахимовцы.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с Анной Цивилевой соцподдержку участников спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.