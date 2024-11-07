Россия за десять месяцев нарастила нефтегазовые доходы на 32,3%

С января по октябрь этого года нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 32,3% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом времени. Они достигли 9,539 триллиона рублей. Об этом сегодня сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации.

«Нефтегазовые доходы составили 9 539 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+32,3% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть», - отмечено в заявлении.

В Минфине добавили, что ненефтегазовые доходы увеличились на 26,6%. Они достигли 20,129 триллиона рублей.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что зависимость России от газа и нефти продолжает сокращаться. По его словам, в предстоящем году доходы федерального бюджета от этих энергоресурсов составят 27% от общего объема, а в 2027 году - 23%.