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Россия за десять месяцев нарастила нефтегазовые доходы на 32,3%

Нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,539 триллиона рублей.
Сергей Лебедев 2024-11-07 12:04:42
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

С января по октябрь этого года нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 32,3% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом времени. Они достигли 9,539 триллиона рублей. Об этом сегодня сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации.

«Нефтегазовые доходы составили 9 539 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+32,3% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть», - отмечено в заявлении.

В Минфине добавили, что ненефтегазовые доходы увеличились на 26,6%. Они достигли 20,129 триллиона рублей.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что зависимость России от газа и нефти продолжает сокращаться. По его словам, в предстоящем году доходы федерального бюджета от этих энергоресурсов составят 27% от общего объема, а в 2027 году - 23%.

#Россия #в стране и мире #РФ #Антон Силуанов #прогноз #Бюджет #минфин #нефтегазовые доходы
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