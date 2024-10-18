Силуанов заявил о снижении зависимости бюджета России от нефти и газа

Зависимость России от нефти и газа продолжает сокращаться. Ожидается, что в предстоящем году доходы федерального бюджета от этих энергоресурсов составят 27% от общего объема. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

«В следующем году доходы федерального бюджета от нефти и газа составят всего 27% от общего объема, а в 2027 году - 23%. По сути, две трети поступлений от нашей экономики. Тоже очень важно», - сказал глава Минфина.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что нашу страну больше нельзя называть «бензоколонкой», поскольку государство начинает слезать с «нефтегазовой иглы». Президент отмечал, что около 70% бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов.

По словам Владимира Путина, если кто-то и продолжает называть Россию «страной-бензоколонкой», то это никаких оснований под собой не имеет.