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Силуанов заявил о снижении зависимости бюджета России от нефти и газа

В следующем году доходы федерального бюджета от нефти и газа составят 27% от общего объема.
Сергей Лебедев 2024-10-18 16:41:53
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Зависимость России от нефти и газа продолжает сокращаться. Ожидается, что в предстоящем году доходы федерального бюджета от этих энергоресурсов составят 27% от общего объема. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

«В следующем году доходы федерального бюджета от нефти и газа составят всего 27% от общего объема, а в 2027 году - 23%. По сути, две трети поступлений от нашей экономики. Тоже очень важно», - сказал глава Минфина.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что нашу страну больше нельзя называть «бензоколонкой», поскольку государство начинает слезать с «нефтегазовой иглы». Президент отмечал, что около 70% бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов.

По словам Владимира Путина, если кто-то и продолжает называть Россию «страной-бензоколонкой», то это никаких оснований под собой не имеет.

#Россия #Экономика #РФ #нефть #газ #Антон Силуанов #Бюджет #наш эксклюзив
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