МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Латвия намерена выслать слепую российскую пенсионерку из-за незнания языка

Инвалид по зрению с детства не смогла сдать экзамен по латышскому языку из-за чего власти лишили ее пенсии, медобслуживания и аннулировали ее вид на жительство в Латвии.
Марина Крижановская 2024-01-16 04:16:01
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press

Незрячая 72-летняя россиянка из латвийского города Лиепаи оказалась под угрозой депортации из-за незнания латышского языка.

По информации российского посольства в Латвии, пожилая женщина с детства является инвалидом по зрению и нуждается в постоянном уходе. В декабре 2022 года россиянка начала собирать документы для продления вида на жительство.

Как сообщил «360», из-за очередей женщина не смогла получить медицинский отвод от экзамена, и процесс продления ВНЖ растянулся до ноября 2023 года.

Она не смогла сдать обязательное тестирование по языку. В итоге пенсионерке аннулировали вид на жительство и лишили ее не только пенсии, но и возможности получать медицинское обслуживание.

Как сообщало 15 января, депортированный из Латвии пенсионер Борис Катков назвал «настоящим геноцидом» политику латвийских властей. Он пояснил, что тех, кто не сдал языковое тестирование, лишили пенсии, медицинского обслуживания и закрыли счета.

 

#в стране и мире #Латвия #Посольство РФ #депортация #экзамен по языку #российская пенсионерка
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»