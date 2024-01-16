Латвия намерена выслать слепую российскую пенсионерку из-за незнания языка

Незрячая 72-летняя россиянка из латвийского города Лиепаи оказалась под угрозой депортации из-за незнания латышского языка.

По информации российского посольства в Латвии, пожилая женщина с детства является инвалидом по зрению и нуждается в постоянном уходе. В декабре 2022 года россиянка начала собирать документы для продления вида на жительство.

Как сообщил «360», из-за очередей женщина не смогла получить медицинский отвод от экзамена, и процесс продления ВНЖ растянулся до ноября 2023 года.

Она не смогла сдать обязательное тестирование по языку. В итоге пенсионерке аннулировали вид на жительство и лишили ее не только пенсии, но и возможности получать медицинское обслуживание.

Как сообщало 15 января, депортированный из Латвии пенсионер Борис Катков назвал «настоящим геноцидом» политику латвийских властей. Он пояснил, что тех, кто не сдал языковое тестирование, лишили пенсии, медицинского обслуживания и закрыли счета.