BI: нечеткие подписи зумеров в США стали проблемой на выборах президента

Молодые люди в США плохо владеют навыком ставить свою подпись под документами. В частности, это стало проблемой во время прошедших выборов президента 2024 года.

«Многие избиратели поколения Z испытывают трудности с подписью. Это становится проблемой, когда они голосуют. <...> В основном это тот факт, что у молодых людей в наши дни нет подписей», - цитирует «360» американское издание BI.

Приводятся слова государственного секретаря штата Невада Франсиско Агилара, заявившего, что проблемы с подписями в бюллетенях для голосования по почте возникли у значительного количества молодых людей.

Как итог - огромную часть отправленных почтой бюллетеней пришлось отклонить в округах Кларк и Уошо, поскольку подписи не совпадали. Уточняется, что, таким образом, отклонили свыше 11 тысяч и почти 2 000 документов в Кларке и Уошо соответственно.

Агилар упомянул процесс «лечения» бюллетеней в некоторых штатах в случаях несовпадения подписей. Испорченные бланки для голосования не засчитывают, а предоставляют избирателю возможность его исправить, что отразилось на времени подсчета голосов.

Пятого ноября в Соединенных Штатах состоялись выборы президента. Вместе с общенациональным голосованием прошло голосование выборщиков. Более 78 миллионов американцев досрочно проголосовали, выбрав для этого почту (35,3 миллиона человек) и придя на избирательные участки (не менее 42,6 миллиона человек).