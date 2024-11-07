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BI: нечеткие подписи зумеров в США стали проблемой на выборах президента

Молодые американцы плохо владеют навыком подписывать документы, из-за чего тысячи бюллетеней возвратили избирателям при голосовании по почте.
Марина Крижановская 2024-11-07 11:45:09
© Фото: Jeremy Hogan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Молодые люди в США плохо владеют навыком ставить свою подпись под документами. В частности, это стало проблемой во время прошедших выборов президента 2024 года.

«Многие избиратели поколения Z испытывают трудности с подписью. Это становится проблемой, когда они голосуют. <...> В основном это тот факт, что у молодых людей в наши дни нет подписей», - цитирует «360» американское издание BI.

Приводятся слова государственного секретаря штата Невада Франсиско Агилара, заявившего, что проблемы с подписями в бюллетенях для голосования по почте возникли у значительного количества молодых людей.

Как итог - огромную часть отправленных почтой бюллетеней пришлось отклонить в округах Кларк и Уошо, поскольку подписи не совпадали. Уточняется, что, таким образом, отклонили свыше 11 тысяч и почти 2 000 документов в Кларке и Уошо соответственно.

Агилар упомянул процесс «лечения» бюллетеней в некоторых штатах в случаях несовпадения подписей. Испорченные бланки для голосования не засчитывают, а предоставляют избирателю возможность его исправить, что отразилось на времени подсчета голосов.

Пятого ноября в Соединенных Штатах состоялись выборы президента. Вместе с общенациональным голосованием прошло голосование выборщиков. Более 78 миллионов американцев досрочно проголосовали, выбрав для этого почту (35,3 миллиона человек) и придя на избирательные участки (не менее 42,6 миллиона человек).

#в стране и мире #сша #бюллетень #поколение Z #выборы-2024 #зумеры #подпись под документом
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