Волонтеры из Петербурга собрали для бойцов ВС РФ теплые вещи и окопные свечи

Из кусочков поролона и тюли девичьи руки создают настоящее чудо. Всего несколько минут, и готов очередной «ангел» - оберег, чтоб носить у самого сердца. Уже 1,5 тысячи этих трогательных талисманов передали участникам СВО.

«Для каждого из нас это важно, потому что мы хотим поддержать наших солдат и делаем это с душой», - рассказала участница секции «Юный росгвардеец» МПК «Берег» Екатерина Корзун.

Для ребят из петербургской секции «Юный росгвардеец» такой досуг после школы - выбор осознанный. Каждый из них хочет помочь фронту, чем может. Придумали делать солдатские «кисеты» с предметами первой необходимости, плетут особые эвакуационные пояса и стропы.

Небольшое помещение молодежного патриотического клуба словно полноценная мастерская, где плетут маскировочные сети и собирают продукты для отправки в зону СВО. Но главное и самое дорогое - то, что сделано своими руками. Саша и Данила мастерят окопные свечи с личными пожеланиями каждому бойцу.

«Пока я несовершеннолетний, я не могу помочь им на фронте там, но я могу в тылу помочь им здесь. И чувство гордости и вклада в победу есть», - сказал участник секции «Юный росгвардеец» МПК «Берег» Данила Щербаков.

Галина Петровна Иомина шьет варежки и перчатки. Ей 85, ребенком пережила блокаду Ленинграда, она точно знает, как важно согревать тех, кто защищает Родину. Женщина вяжет лежа, потому что сидеть здоровье не позволяет. Галина Петровна и ребята из «Юного росгвардейца» живут в одном районе и помогают вместе. Сколько уже таких коробок с подарками отправили на передовую, не считали. Эту посылку привезли в петербургский отряд ОМОН «Бастион».

«Ребята, которые выполняют постоянно боевые задачи, у них однозначно все мысли о доме. И когда у них в душе то, что их ждут, за них переживают - это дает заряд и парни пойдут только к победе», - сказал командир ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Эдуард Варанкин.

Очередная посылка от неравнодушных петербуржцев скоро отправится в зону СВО. С такой теплой поддержкой из дома идти к победе точно будет легче.