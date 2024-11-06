Саперы обезвредили мину ВСУ при помощи беспилотника

Саперы 238-й гвардейской бригады группировки войск «Юг» показали свою работу в Донецкой Народной республике. Сейчас они прокладывают дорогу на Курахово, на опубликованных кадрах - обезвреживание одной из украинских мин при помощи БПЛА.

Один из саперов с позывным Каир также показал французскую мину, которую боевики ВСУ установили на одном из поворотов, пытаясь подловить нашу технику. Он рассказал, как устанавливается такая мина и как российским бойцам удалось приблизиться к ней без последствий.

«Ставится на такие уступы и может регулироваться, вот прицельная планка. Датчик был порван, поэтому мы смогли к ней подойти», - сообщил он.

Эта мина, объяснил Каир, может поразить машину на расстоянии нескольких десятков метров и пробить броню толщиной до 70 мм.

ВСУ, отступая, минируют подходы. При этом они используют американские противотанковые мины. Одну из них показали наши военнослужащие.

Ранее саперы рассказали, как уничтожают снаряды ВСУ на Купянском направлении по принципу «сэндвича». Они укладывают неразорвавшиеся снаряды вместе, один на другой, и чем больше калибр, тем выше лежит боеприпас. Таким образом уменьшается расстояние разлета осколков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.