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Бронетехнику ВСУ накрыло «Ураганом» на Южно-Донецком направлении

Сразу после выполнения боевой задачи расчет РСЗО уводит боевую машину с огневой позиции, не давая противнику обнаружить себя и нанести ответный удар.
2024-11-06 11:13:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ северо-западнее Угледара на Южно-Донецком направлении, сообщает Министерство обороны России.

На записи, обнародованной ведомством, показано, что машина спрятана среди деревьев, обложена ветвями и покрыта маскировочной сетью. Расчет выезжает из укрытия, занимает позицию, разворачивает установку.

Артиллеристы делают необходимые вычисления, наводятся на цель и ведут огонь. Видно, как с направляющих вылетают реактивные снаряды.

«Машина себя хорошо показывает, особенно в суровых условиях. Грязь, не грязь - она уверенно идет, ни разу не подводила», - рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным Орел.

Нанеся удар, артиллеристы меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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