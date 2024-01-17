Врач Тимаков рассказал, что россияне стали чаще болеть коклюшем после ковида

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков прокомментировал «Звезде» рост заболеваемости коклюшем в России и объяснил, из-за чего врачи все чаще диагностируют эту инфекцию.

Как рассказал врач, сегодня в России используется коклюшная вакцина, которая содержит в себе ослабленные бактерии инфекции. Она отличается от АКДС-вакцины (комбинированная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка) тем, что легче переносится организмом и вызывает меньше побочных эффектов, но и хуже вырабатывает иммунитет «на дистанции».

«Через какое-то определенное время иммунитет от коклюша начинает угасать. Для противодействия этому за рубежом делают еще одну вакцину для взрослых, но у нас взрослому населению ее не ставят. Поэтому взрослые сегодня составляют 80% источников инфекций у малышей», - рассказал Тимаков.

Педиатр также отметил, что ситуация с коклюшем изменилась после пандемии коронавируса. Больницы далеко не всегда могли поставить вакцины от коклюша детям, которые могли иметь медицинские отводы, что привело к неполному охвату вакцинации населения. Более того, и сам ковид влияет на ответ организма на коклюш.

«Коронавирусная инфекция изменила ответ нашего организма. Частично этот ответ ослаб, частично вирус изменил уже сформированную память иммунитета предыдущей вакциной или перенесенной инфекцией. Из-за этого население также стало чаще болеть коклюшем», - объяснил медик.

Другой причиной роста заболеваемости эксперт назвал миграционные потоки. Коклюш могут завозить с собой мигранты из ближнего зарубежья, где сроки и программы вакцинации могли ухудшиться.

«Очень часто люди, которые прибывают к нам из ближайших стран-соседей, несут с собой коклюш. Они выступают как источники и переносчики и в некоторых случаях являются основной неимунной прослойкой, которая передает инфекцию от одного человека к другому», - подытожил Тимаков.

Ранее врач Зайниддинова объяснила, чем опасен коклюш для детей. Как врач-педиатр рассказала «Звезде», коклюш может стать причиной смерти ребенка на первом году жизни, а у детей постарше коклюш может вызвать тяжелые осложнения и даже задержки в интеллектуальном развитии.