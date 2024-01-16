Врач Зайниддинова предупредила о задержках в развитии у детей, болевших коклюшем

Врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук и специалист по вакцинопрофилактике Рабият Зайниддинова рассказала «Звезде» о том, как часто в России и по каким причинам возникают вспышки коклюша у детей, чем болезнь грозит заболевшему ребенку и насколько эта инфекция опасна для взрослых.

«На практике, с учетом отношения населения к вакцинации, мы стандартно наблюдаем подъемы по коклюшу каждые пять-шесть лет. Не было еще у нас десятилетия, чтобы не было зафиксировано вспышек коклюша», - подчеркнула Зайниддинова.

Доктор отметила, что болезнь особенно опасна для детей на первом году жизни. Приступы коклюшного кашля грозят остановкой дыхания с последующей рвотой и возможным летальным исходом.

«Это тяжелое удушье с вываливанием языка и остановкой дыхания на высоте коклюшной репризы. Потом начинается приступ рвоты. Так в среднем выглядит приступ коклюшного кашля у невакцинированного ребенка. Если это происходит с ребенком первого года жизни, то на высоте такой репризы дыхания может произойти остановка дыхания, и ребенок может погибнуть», - рассказала эксперт.

При этом для детей постарше коклюш может стать причиной для осложнений, вплоть до тяжелой пневмонии. Сами же коклюшные приступы рождают тяжелую нехватку воздуха, наносящую ущерб центральной нервной системе.

«Такой ребенок будет на какое-то время задержан в интеллектуальном развитии. Просто потому, что его мозг пережил такие тяжелые гипоксические эпизоды. Не зря коклюш называют "стодневным кашлем" - нужно быть готовым к тому, что это будут недели беспокойных, тяжелых ночей», - предупредила педиатр.

Для взрослых ситуация схожа с ветрянкой: в случае заболевания взрослого человека он будет тяжелее переносить болезнь. Однако от коклюша можно вакцинироваться и обновлять защиту раз в 10-15 лет.

«Если вы прививались более 10 лет назад, то вы можете обратиться в поликлинику и сделать вакцину. А заодно предотвратите циркуляцию возбудителя коклюша внутри семейного очага, когда бактерия передается от детей к родителям, а от родителей - к бабушкам и дедушкам», - подытожила Зайниддинова.

В прошлом месяце местные жители ряда регионов России подали жалобы в отделения региональных Минздравов на фоне дефицита вакцин против кори и коклюша. Дефицит образовался как по причине резкого подъема числа желающих поставить прививку от этих инфекций, так и на фоне общего роста числа заболевающих корью и коклюшем.