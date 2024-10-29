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Боекомплект орудия ВСУ сдетонировал от точного попадания «Акации»

Российские артиллеристы серией выстрелов уничтожили опорник вместе с орудием.
2024-10-29 08:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Центр» разгромили опорный пункт с техникой ВСУ на Красноармейском направлении. На видео Минобороны показана их работа.

Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» получили координаты цели от расчетов беспилотных летательных аппаратов, которые круглосуточно дежурят в воздухе.

Это был опорный пункт противника с замаскированным орудием ВСУ - тоже 2С3 «Акация».

Российские артиллеристы серией выстрелов уничтожили опорник вместе с орудием. От точного попадания снаряда сдетонировал полевой склад боекомплекта противника.

Огонь корректировали расчеты разведывательных беспилотников. Разведчики зафиксировали уничтожение цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #ВСУ #САУ 2С3 «Акация» #группировка войск «Центр» #красноармейское направление
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