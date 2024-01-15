Тишковец рассказал, что вместо крещенских морозов в Москву придет мягкая зима

Лютая стужа уйдет из центральных регионов России с завершением Святок, а после Крещения установится мягкая и снежная зима. О погоде на предстоящую неделю в Москве рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя избавит жителей центральной России от аномальной стужи. Да и вообще, 30-градусных морозов этой зимой мы больше не увидим», - рассказал эксперт.

Тишковец пояснил, что в атмосфере произойдет стратегическая перестройка синоптических процессов, установится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, благодаря которым температурный фон не только вернется в свое климатическое русло, как это случилось уже сейчас, но и даже на несколько градусов даже превысит ее.

«В понедельник центральная Россия уже оказалась в теплом секторе циклона, сопровождаемого снегопадами умеренной интенсивности, холод отступает, днем 0...-5 градусов. Во вторник снежный мягкий характер погоды сохранится. Ночью уже не ниже -1...-6 градусов. Днем столбики термометров покажут +4...+1. В среду прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега, умеренными морозами, утром станет -10, днем обратный ход температуры, она еще на пару градусов понизится», - поделился прогнозом ученый.

В праздник Крещения, который отмечают в России православные христиане 19 января, будет еще теплее из-за северо-атлантического циклона.

«Выпадет 10-15 мм осадков. И к концу недели столбики термометров устремятся на штурм нулевой отметки, это значит, что крещенские морозы отменяются», - заявил эксперт.

Он пояснил, что по данным метеостатистики, крещенские морозы стали мифом, так как за последние полвека только треть крещенских ночей отличались холодом, и то уже довольно давно - в конце прошлого столетия.

К выходным в столичном регионе ожидаются снегопады и подморозит «до нормы середины зимы»: в субботу в течение суток -4...-9, в воскресенье ночью -7...-12, после полудня -3...-8 градусов.

По прогнозу, за неделю в Москве выпадет 17-22 мм осадков, что составляет примерно 30-40 процентов нормы, а снежный покров «подрастет» на 5-8 см. Как подчеркнул Тишковец, нас ждет мягкая снежная зимняя погода.