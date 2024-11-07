Государственный департамент США ускорил работу по стимулированию активности прозападных структур гражданского общества в Армении. Об этом в четверг сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Отмечается, что Вашингтон хочет окончательно переориентировать Ереван на прозападный формат развития.

«В Вашингтоне считают важным усилить "направляющее воздействие" на армянскую политэлиту», - отмечается в заявлении.

В СВР добавили, что американцы планируют опираться на методы, которые уже были применены на Украине и в Молдавии. Они хотят сформировать устойчивое антироссийское направление в общественно-политических процессах.

Также в Вашингтоне считают, что Армения должна отказаться от своих национальных ценностей, традиций и выгодных связей с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Таким образом, Ереван толкают к «национальному самоубийству».

Напомним, минувшим летом стало известно, что страны намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Это произошло после встречи армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

Сообщалось, что стороны положительно оценили сотрудничество, направленное на поддержку реформ и демократического прогресса в Армении, а также отметили стремление Еревана к более тесному сотрудничеству с евро-атлантическими структурами и западными странами.