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Ми-28 разнес опорный пункт ВСУ в Курской области

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
2024-11-06 14:33:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика. Помимо опорного пункта, была уничтожена живая сила противника.

На записи демонстрируется, как на земле машину готовят к вылету. В ролике с разных ракурсов показано, как вертолет поднимается в воздух, летит над полями, пускает ракеты и садится. Также можно увидеть работу летчика в кабине.

После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Выполнив задачу, экипаж вернулся на площадку вылета.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ми-28 #Курская область #МО РФ
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